Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Ходячие мертвецы: Мертвый город
Новости
Новости о сериале «Ходячие мертвецы: Мертвый город»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Ходячие мертвецы: Мертвый город»
Вся информация о сериале
Что смотреть на выходных: «Чёрное зеркало», боевик с Крисом Хемсвортом и спин-офф «Ходячих мертвецов»
На этой неделе стриминги предлагают заглянуть в лицо страхам, увидеть экранизацию своей жизни, покорить французский двор и вызволить людей из беды.
Написать
16 июня 2023 15:00
15 самых ожидаемых сериалов лета: продолжение «Благих знамений», новый проект Marvel и много Тома Холланда
Психологический триллер о множественных личностях, инопланетное вторжение, ангелы и демоны.
Написать
30 мая 2023 13:00
Мэгги и Ниган отправляются на Манхэттен в трейлере сериала «Остров мертвецов»
Новый спин-офф «Ходячих мертвецов» выйдет в середине июня.
Написать
12 мая 2023 13:13
Финальный сезон «Бойтесь ходячих мертвецов» получил трейлер, а «Остров мертвецов» — дату премьеры
Оба спин-оффа «Ходячих мертвецов» станут доступны в первой половине 2023 года.
Написать
28 марта 2023 14:56
Сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» завершится восьмым сезоном
Вместе с тем стало известно, когда ждать спин-оффы о Рике и Мишон, Мэгги и Нигане, а также о Дэриле Диксоне.
Написать
11 января 2023 13:21
Мэгги и Ниган отправляются на Манхэттен в первом тизере сериала «Остров мертвецов»
Премьера спин-оффа состоится весной следующего года.
Написать
25 ноября 2022 11:29
Появились первые кадры из спин-оффа «Ходячих мертвецов» о Нигане и Мэгги
Новое ответвление посвящено путешествию двух бывших врагов в самое сердце Нью-Йорка.
Написать
11 октября 2022 09:31
Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото)
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667