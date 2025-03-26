Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Ходячие мертвецы: Мертвый город
Статьи
Статьи о сериале «Ходячие мертвецы: Мертвый город»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Ходячие мертвецы: Мертвый город»
Вся информация о сериале
«Ходячие мертвецы» по порядку: чтобы посмотреть все, придется залипнуть у зомбо-ящика
Путеводитель по огромной вселенной с десятками героев и спин-оффами.
2 комментария
26 марта 2025 19:05
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото)
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды
Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667