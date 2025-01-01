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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
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Сериалы
Ходячие мертвецы: Мертвый город
Сезоны
Ходячие мертвецы: Мертвый город, список сезонов
The Walking Dead: Dead City
18+
Год выпуска
2023
Страна
США
Эпизод длится
44 минуты
Телеканал
AMC
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
5
голосов
7.1
IMDb
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Список сезонов сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
15 июня 2023 - 20 июля 2023
Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов
4 мая 2025 - 22 июня 2025
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