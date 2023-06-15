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Ходячие мертвецы: Мертвый город 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Ходячие мертвецы: Мертвый город
Киноафиша Сериалы Ходячие мертвецы: Мертвый город Сезоны Сезон 1

The Walking Dead: Dead City 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»

В 1 сезоне сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» после зомби-апокалипсиса Америка погружается в хаос. Герои, знакомые зрителям по сериалу «Ходячие мертвецы», отбиваясь от оживших трупов, добираются до места, где когда-то возвышался шумный Нью-Йорк. Теперь здания пустуют и постепенно разрушаются, по городу блуждают мертвецы, а остров Манхэттен и вовсе отрезан от остального материка после крушения моста. Но именно на нем располагается крупнейшая колония выживших, огородившаяся от внешнего мира. Здесь царит анархия, остров полнится приключениями и опасностями. На нем оказываются Ниган и Мэгги.

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Старые знакомые Old Acquaintances
Сезон 1 Серия 1
15 июня 2023
Кто там? Who's There?
Сезон 1 Серия 2
22 июня 2023
Люди - это ресурс People Are a Resource
Сезон 1 Серия 3
29 июня 2023
Каждый получает приз Everybody Wins a Prize
Сезон 1 Серия 4
6 июля 2023
Истории, которые мы рассказываем сами себе Stories We Tell Ourselves
Сезон 1 Серия 5
13 июля 2023
Дома Смо Doma Smo
Сезон 1 Серия 6
20 июля 2023
График выхода всех сериалов
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