Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Кто такая Саманта?
Киноафиша Сериалы Кто такая Саманта? Сезоны

Кто такая Саманта?, список сезонов

Samantha Who? 18+
Год выпуска 2007
Страна США
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал ABC

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Кто такая Саманта?»
Кто такая Саманта? - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
15 эпизодов 15 октября 2007 - 12 мая 2008
 
Кто такая Саманта? - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
20 эпизодов 13 октября 2008 - 23 июля 2009
 
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
«Горбатая лошадь» или «Необычный вор»: сможете угадать 5 фильмов СССР по иностранным переводам названий? (тест)
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше