О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Кто такая Саманта?
Сезоны
Кто такая Саманта?, список сезонов
Samantha Who?
18+
Год выпуска
2007
Страна
США
Эпизод длится
22 минуты
Телеканал
ABC
Рейтинг сериала
8.5
Оцените
10
голосов
7.3
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Кто такая Саманта?»
Сезон 1 / Season 1
15 эпизодов
15 октября 2007 - 12 мая 2008
Сезон 2 / Season 2
20 эпизодов
13 октября 2008 - 23 июля 2009
