Кто такая Саманта? 2007 - 2009 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кто такая Саманта?
Киноафиша Сериалы Кто такая Саманта? Сезоны Сезон 1
Samantha Who? 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 октября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 15
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 20 голосов
7.3 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Кто такая Саманта?»

Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
15 октября 2007
Работа The Job
Сезон 1 Серия 2
22 октября 2007
Свадьба The Wedding
Сезон 1 Серия 3
29 октября 2007
Дева The Virgin
Сезон 1 Серия 4
5 ноября 2007
Запретительный приказ The Restraining Order
Сезон 1 Серия 5
12 ноября 2007
Гипнотерапевт The Hypnotherapist
Сезон 1 Серия 6
19 ноября 2007
Хоккейное свидание The Hockey Date
Сезон 1 Серия 7
26 ноября 2007
Автомобиль The Car
Сезон 1 Серия 8
3 декабря 2007
Расставание The Break Up
Сезон 1 Серия 9
10 декабря 2007
Девушка The Girlfriend
Сезон 1 Серия 10
7 апреля 2008
Босс The Boss
Сезон 1 Серия 11
14 апреля 2008
Бабочки The Butterflies
Сезон 1 Серия 12
21 апреля 2008
Выставка в галерее The Gallery Show
Сезон 1 Серия 13
28 апреля 2008
Роман The Affair
Сезон 1 Серия 14
5 мая 2008
День рождения The Birthday
Сезон 1 Серия 15
12 мая 2008
