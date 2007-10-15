Оповещения от Киноафиши
Кто такая Саманта? 2007 - 2009 1 сезон
1
О сериале
Сезон 1
Samantha Who?
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
15 октября 2007
Год выпуска
2007
Количество серий
15
Продолжительность сезона
5 часов 30 минут
Рейтинг сериала
7.6
Оцените
20
голосов
7.3
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Кто такая Саманта?»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот
Pilot
Сезон 1
Серия 1
15 октября 2007
Работа
The Job
Сезон 1
Серия 2
22 октября 2007
Свадьба
The Wedding
Сезон 1
Серия 3
29 октября 2007
Дева
The Virgin
Сезон 1
Серия 4
5 ноября 2007
Запретительный приказ
The Restraining Order
Сезон 1
Серия 5
12 ноября 2007
Гипнотерапевт
The Hypnotherapist
Сезон 1
Серия 6
19 ноября 2007
Хоккейное свидание
The Hockey Date
Сезон 1
Серия 7
26 ноября 2007
Автомобиль
The Car
Сезон 1
Серия 8
3 декабря 2007
Расставание
The Break Up
Сезон 1
Серия 9
10 декабря 2007
Девушка
The Girlfriend
Сезон 1
Серия 10
7 апреля 2008
Босс
The Boss
Сезон 1
Серия 11
14 апреля 2008
Бабочки
The Butterflies
Сезон 1
Серия 12
21 апреля 2008
Выставка в галерее
The Gallery Show
Сезон 1
Серия 13
28 апреля 2008
Роман
The Affair
Сезон 1
Серия 14
5 мая 2008
День рождения
The Birthday
Сезон 1
Серия 15
12 мая 2008
График выхода всех сериалов
Пока вы смотрели в другую сторону, немецкий Netflix выдавал шедевры: эти 3 детективных сериала точно стоит посмотреть
30 лет и 15 сезонов: этот спин-офф «Игры престолов» задрал планку невероятно высоко — но выдержат ли зрители?
Где же на самом деле похоронили Ибрагима-пашу: есть 2 версии, но их в «Великолепном веке» не раскрыли
Балбес, Трус и Бывалый – тут легко: а вы вспомните, кого из героев не было в «Операции "Ы"» (тест для фанатов)
Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру
Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»
«Шибанов уедет в Тибет», «Веру расстрелять»: режиссер «Первого отдела» впервые ответил на критику 5 сезона – и «заспойлерил» шестой
В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти
Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили
«Брат 2» даже не в топ-25, «Горько» выше «Жмурок»: 100 кинокритиков назвали лучшие российские фильмы в истории
Этот детектив с Фомой из «Невского» справедливо набрал 8 баллов — хвалят даже те, кто на дух не переносит сериалы НТВ
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667