Кто такая Саманта? 2007 - 2009, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Кто такая Саманта?
Кто такая Саманта? Сезон 2
Samantha Who? 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 октября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 20
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 20 голосов
7.3 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Кто такая Саманта?»

Сезон 1
Сезон 2
Я думаю, я умею танцевать So I Think I Can Dance
Сезон 2 Серия 1
13 октября 2008
Из Африки Out of Africa
Сезон 2 Серия 2
20 октября 2008
Таблетка The Pill
Сезон 2 Серия 3
27 октября 2008
Здание The Building
Сезон 2 Серия 4
3 ноября 2008
Помогите! Help!
Сезон 2 Серия 5
10 ноября 2008
Бывший The Ex
Сезон 2 Серия 6
17 ноября 2008
Ферма The Farm
Сезон 2 Серия 7
24 ноября 2008
Парк The Park
Сезон 2 Серия 8
1 декабря 2008
Семейный отпуск The Family Vacation
Сезон 2 Серия 9
1 декабря 2008
Парень моей лучшей подруги My Best Friend's Boyfriend
Сезон 2 Серия 10
26 марта 2009
Собака The Dog
Сезон 2 Серия 11
2 апреля 2009
Удивительный расист The Amazing Racist
Сезон 2 Серия 12
9 апреля 2009
Долг The Debt
Сезон 2 Серия 13
16 апреля 2009
Рок-звезда The Rock Star
Сезон 2 Серия 14
25 июня 2009
Работа Тодда Todd's Job
Сезон 2 Серия 15
2 июля 2009
Сестра The Sister
Сезон 2 Серия 16
2 июля 2009
Работа мечты The Dream Job
Сезон 2 Серия 17
9 июля 2009
Первое свидание The First Date
Сезон 2 Серия 18
9 июля 2009
Другая женщина The Other Woman
Сезон 2 Серия 19
23 июля 2009
С этим кольцом With This Ring
Сезон 2 Серия 20
23 июля 2009
