Кто такая Саманта? 2007 - 2009, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Samantha Who?
18+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
13 октября 2008
Год выпуска
2008
Количество серий
20
Продолжительность сезона
7 часов 20 минут
Рейтинг сериала
7.6
Оцените
20
голосов
7.3
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Кто такая Саманта?»
Сезон 1
Сезон 2
Я думаю, я умею танцевать
So I Think I Can Dance
Сезон 2
Серия 1
13 октября 2008
Из Африки
Out of Africa
Сезон 2
Серия 2
20 октября 2008
Таблетка
The Pill
Сезон 2
Серия 3
27 октября 2008
Здание
The Building
Сезон 2
Серия 4
3 ноября 2008
Помогите!
Help!
Сезон 2
Серия 5
10 ноября 2008
Бывший
The Ex
Сезон 2
Серия 6
17 ноября 2008
Ферма
The Farm
Сезон 2
Серия 7
24 ноября 2008
Парк
The Park
Сезон 2
Серия 8
1 декабря 2008
Семейный отпуск
The Family Vacation
Сезон 2
Серия 9
1 декабря 2008
Парень моей лучшей подруги
My Best Friend's Boyfriend
Сезон 2
Серия 10
26 марта 2009
Собака
The Dog
Сезон 2
Серия 11
2 апреля 2009
Удивительный расист
The Amazing Racist
Сезон 2
Серия 12
9 апреля 2009
Долг
The Debt
Сезон 2
Серия 13
16 апреля 2009
Рок-звезда
The Rock Star
Сезон 2
Серия 14
25 июня 2009
Работа Тодда
Todd's Job
Сезон 2
Серия 15
2 июля 2009
Сестра
The Sister
Сезон 2
Серия 16
2 июля 2009
Работа мечты
The Dream Job
Сезон 2
Серия 17
9 июля 2009
Первое свидание
The First Date
Сезон 2
Серия 18
9 июля 2009
Другая женщина
The Other Woman
Сезон 2
Серия 19
23 июля 2009
С этим кольцом
With This Ring
Сезон 2
Серия 20
23 июля 2009
