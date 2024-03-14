Menu
Grey's Anatomy 2005, season 20

Grey's Anatomy 16+
Original title Season 20
Title Сезон 20
Season premiere 14 March 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Grey's Anatomy" season 20 description

В 20 сезоне сериала «Анатомия страсти» в клинике появляются новые стажеры-гинекологи. Эддисон специально приезжает в город, чтобы поприветствовать их. Тем временем Ник и Лукас находят неожиданную точку соприкосновения, а пересадка легкого Мэгги срывается в последний момент. Тедди принимает сложное решение, Линк опирается на Джо в поисках эмоциональной поддержки. Симоне приходится сделать судьбоносный выбор из-за визита кое-кого из ее прошлого. Кэтрин возвращается в Грей Слоун с непростой профессиональной задачкой для своих коллег. Оуэн, ко всеобщему удивлению, берет свою карьеру в свои руки.

 

Series rating

7.8
Rate 17 votes
7.6 IMDb

Grey's Anatomy List of episodes

We've Only Just Begun
Season 20 Episode 1
14 March 2024
Keep the Family Close
Season 20 Episode 2
21 March 2024
Walk on the Ocean
Season 20 Episode 3
28 March 2024
Baby Can I Hold You
Season 20 Episode 4
4 April 2024
Never Felt So Alone
Season 20 Episode 5
11 April 2024
The Marathon Continues
Season 20 Episode 6
2 May 2024
She Used to Be Mine
Season 20 Episode 7
9 May 2024
Blood, Sweat and Tears
Season 20 Episode 8
16 May 2024
I Carry Your Heart
Season 20 Episode 9
23 May 2024
Burn It Down
Season 20 Episode 10
30 May 2024
