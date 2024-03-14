В 20 сезоне сериала «Анатомия страсти» в клинике появляются новые стажеры-гинекологи. Эддисон специально приезжает в город, чтобы поприветствовать их. Тем временем Ник и Лукас находят неожиданную точку соприкосновения, а пересадка легкого Мэгги срывается в последний момент. Тедди принимает сложное решение, Линк опирается на Джо в поисках эмоциональной поддержки. Симоне приходится сделать судьбоносный выбор из-за визита кое-кого из ее прошлого. Кэтрин возвращается в Грей Слоун с непростой профессиональной задачкой для своих коллег. Оуэн, ко всеобщему удивлению, берет свою карьеру в свои руки.