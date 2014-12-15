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Спасите наше завтра 2014 - 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Спасите наше завтра
Киноафиша Сериалы Спасите наше завтра Сезоны Сезон 1

Saving My Tomorrow 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 декабря 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 5
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Спасите наше завтра»

В 1 сезоне сериала «Спасите наше завтра» в XXI веке планета Земля как никогда близка к экологической катастрофе. Льды Арктики неуклонно тают, в океанах растекаются нефтяные разливы, а огромные и прекрасные киты выбрасываются на берег. Конечно, человечество непрерывно пытается решить эти проблемы. Лучшие умы современности, ученые и политики предлагают свои варианты выхода из экологического и климатического кризиса. Но состоянием нашей планеты озабочены не только взрослые образованные люди, но и их дети. Именно они придумывают самые неординарные и искренние решения, полные любви к природе.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Спасите наше завтра» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Часть 1 и 2 Part 1 & 2
Сезон 1 Серия 1
15 декабря 2014
Часть 3 Part 3
Сезон 1 Серия 2
22 апреля 2015
Часть 4 Part 4
Сезон 1 Серия 3
9 июня 2015
Часть 5 Part 5
Сезон 1 Серия 4
4 апреля 2017
Дети, которые любят Землю Kids Who Love the Earth
Сезон 1 Серия 6
22 апреля 2017
График выхода всех сериалов
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