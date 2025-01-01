Постеры сериала «Неожиданный деревенский дневник»

Зрители еще не успели посмотреть 2 сезон Fallout, а Amazon выдал горячий спойлер: что уже известно о третьем сезоне?

Будет ли 9 сезон «Скорой помощи» и когда его ждать: история Кости Кулыгина еще не закончена

«Это уже не детектив, а Санта-Барбара»: почему 25-й сезон «Тайн следствия» злит даже тех, кто смотрел сериал все это время

Горькую драму со Збруевым из далеких 90-х россияне прозвали невыносимой: «Смотреть дико и тошно, но точно нужно»

Главный злодей в «Зверополисе 2» стал бочкой дегтя в почти идеальном мульте: «Жалкое зрелище – испортили финал!»

Гоцман против логики: Академика в «Ликвидации» могли поймать до смерти Соболя, но Давид Маркович в упор не замечал улик

Паука из «Аватара: Путь воды» вы точно видели в главном фильме в истории Marvel: лицо показали на весь экран – но вы не запомнили

Самая знаковая роль Джима Керри чуть не сломала его — уже хотел вернуть $20 млн гонорара обратно: к съемкам готовился со специалистом ЦРУ по пыткам

Супергеройская «лихорадка» добралась и до Брэда Питта — раньше он избегал таких ролей, но для DC может сделать исключение

За эту сцену в «Брате 2» могли отправить за решетку всю съемочную группу — присмотритесь: страх в глазах актеров настоящий