Отзывы о сериале «Неожиданный деревенский дневник»

Наша рецензия: Столичный ветеринар приезжает в глухую деревню. Почти образцовая дорама от Netflix.

Хан Чжи Юль (Чху Ён У) – востребованный ветеринар из Сеула, обладающий немалыми знаниями и удивительным умением нравиться всем вокруг. Однажды он получает тревожное сообщение от своего дедушки, живущего в деревне. Испуганный, что с дедушкой случилось что-то неладное, Хан Чжи Юль бросает все и едет в глушь к родственнику. Но не тут-то было: дедушка просто хотел несколько проучить позабывшего корни внучка. Он уехал на каникулы в Европу, а Хан Чжи Юль должен теперь следить за клиникой…