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Постер сериала Неожиданный деревенский дневник
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Неожиданный деревенский дневник, список сезонов

Eojjeoda jeonwonilgi
Год выпуска 2022
Страна Южная Корея
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Стрим-сервис Kakao TV

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список сезонов сериала «Неожиданный деревенский дневник»
Неожиданный деревенский дневник - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 5 сентября 2022 - 28 сентября 2022
 
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