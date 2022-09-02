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Новая жизнь Эллы 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Новая жизнь Эллы
Киноафиша Сериалы Новая жизнь Эллы Сезоны Сезон 1

Life By Ella 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Новая жизнь Эллы»

В 1 сезоне сериала «Новая жизнь Эллы» юная ученица средней школы по имени Элла решила по-новому взглянуть на собственную жизнь в этом мире. Теперь никто со стороны не сможет повлиять на жизнь старшеклассницы. Заручившись поддержкой своей близкой подруги, Элла отвергает прежнюю жизнь, состоящую из сплошных условностей и стереотипов. Теперь такие мелочи, как статус в социальных сетях и мнение одноклассников, просто не может оказать на нее никакого влияния. Отказавшись от штампов и игры по правилам, которые установлены социумом, Элла пытается отыскать свой собственный путь к счастливой жизни.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий сериала Новая жизнь Эллы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Готовы или нет Ready or Not
Сезон 1 Серия 1
2 сентября 2022
Сегодня Today
Сезон 1 Серия 2
2 сентября 2022
Шрамы Scars
Сезон 1 Серия 3
2 сентября 2022
Элла до н.э. Ella B.C.
Сезон 1 Серия 4
2 сентября 2022
Пересчет Recalculating
Сезон 1 Серия 5
2 сентября 2022
С наилучшими пожеланиями Best Wishes
Сезон 1 Серия 6
2 сентября 2022
Натюрморт Still, Life
Сезон 1 Серия 7
2 сентября 2022
Две истины и Кай Two Truths and a Kai
Сезон 1 Серия 8
2 сентября 2022
Тюрьма или дворец Prison or Palace
Сезон 1 Серия 9
2 сентября 2022
Четверг Thursday
Сезон 1 Серия 10
2 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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