В 1 сезоне сериала «Новая жизнь Эллы» юная ученица средней школы по имени Элла решила по-новому взглянуть на собственную жизнь в этом мире. Теперь никто со стороны не сможет повлиять на жизнь старшеклассницы. Заручившись поддержкой своей близкой подруги, Элла отвергает прежнюю жизнь, состоящую из сплошных условностей и стереотипов. Теперь такие мелочи, как статус в социальных сетях и мнение одноклассников, просто не может оказать на нее никакого влияния. Отказавшись от штампов и игры по правилам, которые установлены социумом, Элла пытается отыскать свой собственный путь к счастливой жизни.