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Вы мне подходите 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вы мне подходите
Киноафиша Сериалы Вы мне подходите Сезоны Сезон 1

Вы мне подходите 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вы мне подходите»

В 1 сезоне сериала «Вы мне подходите» молодая женщина Дина работает врачом-анестезиологом. У нее есть верные подруги, надежные коллеги и вполне счастливая жизнь – нет только любимого мужчины. Несколько лет назад Дина рассталась с любовью всей своей жизни и окончательно перестала доверять противоположному полу. Но случается непредвиденное. После осмотра в женской консультации героиня узнает, что у нее есть всего год на появление потомства, затем ее организм не сможет зачать и выносить малыша. Теперь Дина должна или навсегда отречься от мечты стать матерью, или срочно найти мужчину, от которого она могла бы забеременеть.

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Список серий 1-го сезона сериала «Вы мне подходите» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 июня 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 июня 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 июня 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 июня 2022
График выхода всех сериалов
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