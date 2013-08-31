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Постер к сериалу Эйнштейн. Теория любви
Постер к сериалу Эйнштейн. Теория любви
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Киноафиша Сериалы Эйнштейн. Теория любви

Эйнштейн. Теория любви (2013 - 2013)

Эйнштейн. Теория любви 16+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Смотрим
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Эйнштейн. Теория любви» – это биографическая драма о личной жизни выдающегося ученого-физика Альберта Эйнштейна. Посвящая каждую минуту своей жизни науке, гений забывает думать о собственном счастье. Но все меняется, когда на его жизненном пути появляется единственная и неповторимая русская красавица Маргарита Коненкова. Эйнштейн прикладывает все усилия, чтобы встретиться с ней на том или ином светском мероприятии, и делится с возлюбленной всеми открытиями, не подозревая, что та работает на НКВД.

В ролях
В ролях
Александр Балуев
Александр Балуев
Ольга Дроздова
Ольга Дроздова
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов
Екатерина Молоховская
Екатерина Молоховская
Ольга Будина
Ольга Будина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Эйнштейн. Теория любви - Сезон 1 Сезон 1
2013, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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