Сериал «Эйнштейн. Теория любви» – это биографическая драма о личной жизни выдающегося ученого-физика Альберта Эйнштейна. Посвящая каждую минуту своей жизни науке, гений забывает думать о собственном счастье. Но все меняется, когда на его жизненном пути появляется единственная и неповторимая русская красавица Маргарита Коненкова. Эйнштейн прикладывает все усилия, чтобы встретиться с ней на том или ином светском мероприятии, и делится с возлюбленной всеми открытиями, не подозревая, что та работает на НКВД.