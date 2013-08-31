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Эйнштейн. Теория любви 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Эйнштейн. Теория любви
Киноафиша Сериалы Эйнштейн. Теория любви Сезоны Сезон 1

Эйнштейн. Теория любви 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 августа 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Эйнштейн. Теория любви»

В 1 сезоне сериала «Эйнштейн. Теория любви» гениальный немецкий физик Альберт Эйнштейн проводит дни напролет в своей лаборатории. Он полностью отдан науке, и ему нет дела до обычных житейских хлопот: романтики, политики или войны. Однако все в его судьбе меняется, когда он случайно знакомится с единственной любовью своей жизни – очаровательной русской красавицей Маргаритой Коненковой. Эта женщина занимает место в его уникальном мозгу где-то рядом с теорией относительности и разработкой ядерного оружия. Он без страха рассказывает ей обо всех своих мыслях, даже не догадываясь, что та передает всю информацию НКВД.

Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Эйнштейн. Теория любви» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
31 августа 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
31 августа 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
31 августа 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
31 августа 2013
График выхода всех сериалов
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