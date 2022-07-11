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Экли Бридж 2017 - 2022, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Экли Бридж
Киноафиша Сериалы Экли Бридж Сезоны Сезон 5

Ackley Bridge
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 11 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Экли Бридж»

В 5 сезоне сериала «Экли Бридж» история о преподавателях и школьниках из колледжа Экли Бридж продолжается. Напомним, в финале предыдущего сезона мир Кайлы рушится, когда она узнает, где была Физза в пятницу. Джонни пытается подбодрить Кайлу во время школьной поездки, но сам получает кое-какие известия, которые выводят его из равновесия. Джонни принимает участие в боксерском поединке, чтобы расплатиться со своими долговыми обязательствами, а Мартин пытается убедить его не бросать учебу. Физза узнает шокирующую правду о нападении на ее маму. В новом сезоне героев ожидает множество новых приключений и испытаний.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Экли Бридж График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 5 Серия 1
11 июля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 5 Серия 2
11 июля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 5 Серия 3
11 июля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 5 Серия 4
11 июля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 5 Серия 5
11 июля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 5 Серия 6
11 июля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 5 Серия 7
11 июля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 5 Серия 8
11 июля 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 5 Серия 9
11 июля 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 5 Серия 10
11 июля 2022
График выхода всех сериалов
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