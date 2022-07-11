В 5 сезоне сериала «Экли Бридж» история о преподавателях и школьниках из колледжа Экли Бридж продолжается. Напомним, в финале предыдущего сезона мир Кайлы рушится, когда она узнает, где была Физза в пятницу. Джонни пытается подбодрить Кайлу во время школьной поездки, но сам получает кое-какие известия, которые выводят его из равновесия. Джонни принимает участие в боксерском поединке, чтобы расплатиться со своими долговыми обязательствами, а Мартин пытается убедить его не бросать учебу. Физза узнает шокирующую правду о нападении на ее маму. В новом сезоне героев ожидает множество новых приключений и испытаний.