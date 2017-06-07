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Экли Бридж 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Экли Бридж
Киноафиша Сериалы Экли Бридж Сезоны Сезон 1

Ackley Bridge
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 июня 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Экли Бридж»

В 1 сезоне сериала «Экли Бридж» действие происходит в средней школе, которая образовалась путем объединения двух учебных заведений с абсолютно разными порядками и традициями. Учительница английского языка Эмма потрясена, когда выясняет, что ее коллегой на новой работе будет бывший возлюбленный Сами. Между ребятами из разных этнических групп возникает весьма напряженная атмосфера. Мэнди просит супруга присмотреть за проблемным учеником. Нас ругается с Мисси из-за ее решения облачиться в хиджаб, однако довольно быстро им удается прийти к довольно необычному компромиссному решению.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Экли Бридж График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 июня 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 июня 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 июня 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 июня 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
5 июля 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 июля 2017
График выхода всех сериалов
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