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Экли Бридж 2017, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Экли Бридж
Киноафиша Сериалы Экли Бридж Сезоны Сезон 2

Ackley Bridge
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 июня 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Экли Бридж»

Во 2 сезоне сериала «Экли Бридж» Нас соглашается на фиктивную помолвку с Нав. Однако в скором времени происходит нечто такое, что заставляет ее усомниться в своем решении. У учащихся заметно падает успеваемость. Это приводит учителей к решительным действиям, которые вызывают бурю негодования и протеста среди их подопечных. Приезд бывшей Стива выводит Мэнди из равновесия. Джордан испытывает чувства стыда из-за того, что Кори не проявляет никакого к крестинам младенца Джейми. Чтобы сгладить неловкую ситуацию, он обещает сам оплатить половину стоимости торжественной церемонии.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Экли Бридж График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
5 июня 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
12 июня 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
19 июня 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
26 июня 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
4 июля 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
10 июля 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
17 июля 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
24 июля 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
31 июля 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
7 августа 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
14 августа 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
21 августа 2018
График выхода всех сериалов
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