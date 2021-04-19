В 4 сезоне сериала «Экли Бридж» новичок Джонни сразу обращает на себя внимание всей школы – и учителей, и учащихся. Мартин проходит боевое крещение в качестве исполняющего обязанности директора школы. Романи ошибочно становится подозреваемым в ограблении школы, и обиженный Джонни уходит. Кайла непреднамеренно заключает договор. Физза выходит из себя, когда ее мать протестует против полового воспитания в школе. Кайла и Джонни постепенно сближаются. План Тахира оказать помощь Сэму приводит к обратному эффекту. Кайла тщательно скрывает секрет от Физзы. Мартин узнает, что у Джонни есть талант.