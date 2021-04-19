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Экли Бридж 2017, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Экли Бридж
Киноафиша Сериалы Экли Бридж Сезоны Сезон 4

Ackley Bridge
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 19 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Экли Бридж»

В 4 сезоне сериала «Экли Бридж» новичок Джонни сразу обращает на себя внимание всей школы – и учителей, и учащихся. Мартин проходит боевое крещение в качестве исполняющего обязанности директора школы. Романи ошибочно становится подозреваемым в ограблении школы, и обиженный Джонни уходит. Кайла непреднамеренно заключает договор. Физза выходит из себя, когда ее мать протестует против полового воспитания в школе. Кайла и Джонни постепенно сближаются. План Тахира оказать помощь Сэму приводит к обратному эффекту. Кайла тщательно скрывает секрет от Физзы. Мартин узнает, что у Джонни есть талант.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Экли Бридж График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 4 Серия 1
19 апреля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 4 Серия 2
19 апреля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 4 Серия 3
19 апреля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 4 Серия 4
19 апреля 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 4 Серия 5
19 апреля 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 4 Серия 6
19 апреля 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 4 Серия 7
19 апреля 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 4 Серия 8
19 апреля 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 4 Серия 9
19 апреля 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 4 Серия 10
19 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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