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Экли Бридж
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Экли Бридж, список сезонов
Ackley Bridge
Год выпуска
2017
Страна
Великобритания
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
Channel 4
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.1
IMDb
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Список сезонов сериала «Экли Бридж»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
7 июня 2017 - 12 июля 2017
Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов
5 июня 2018 - 21 августа 2018
Сезон 3 / Season 3
8 эпизодов
18 июня 2019 - 6 августа 2019
Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов
19 апреля 2021
Сезон 5 / Season 5
10 эпизодов
11 июля 2022
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