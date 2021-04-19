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Постер сериала Экли Бридж
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Экли Бридж, список сезонов

Ackley Bridge
Год выпуска 2017
Страна Великобритания
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Channel 4

Рейтинг сериала

0.0
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7.1 IMDb
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Список сезонов сериала «Экли Бридж»
Экли Бридж - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 7 июня 2017 - 12 июля 2017
 
Экли Бридж - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов 5 июня 2018 - 21 августа 2018
 
Экли Бридж - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
8 эпизодов 18 июня 2019 - 6 августа 2019
 
Экли Бридж - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов 19 апреля 2021
 
Экли Бридж - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
10 эпизодов 11 июля 2022
 
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