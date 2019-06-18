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Экли Бридж 2017, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Экли Бридж
Киноафиша Сериалы Экли Бридж Сезоны Сезон 3

Ackley Bridge
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 18 июня 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Экли Бридж»

В 3 сезоне сериала «Экли Бридж» Мэнди сражается с новыми педагогами и изменениями в учебном заведении, которым теперь управляет Валли Траст. Отношения Наса и Мисси накаляются, когда Нас проходит собеседование в Оксфордском университете. После автомобильной аварии Нас мечтает о мести. Его одержимость имеет ужасные последствия для всего Экли Бридж. Преподавателям приходится справляться с его маниакальным желанием вендетты. Каниз в шоке, когда Рашид делает предложение. Мэнди стремится объединить два враждующих сообщества, но ее статья для ультраправой газеты приводит к дурным последствиям, и ситуация только ухудшается.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Экли Бридж График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
18 июня 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
25 июня 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
2 июля 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
9 июля 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
16 июля 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
23 июля 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 3 Серия 7
30 июля 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 3 Серия 8
6 августа 2019
График выхода всех сериалов
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