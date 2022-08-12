Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дитя тьмы: Первая жертва" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Образцовая семья
Постер к сериалу Образцовая семья
Постер к сериалу Образцовая семья
Рейтинги
мало голосов
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Образцовая семья
Образцовая семья (2022 - …) A Model Family
Год выпуска 2022
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Сериал «Образцовая семья» – это южнокорейский драматический триллер о порядочном семьянине, ввязавшемся в преступные разборки. Дон Ха – не очень молодой и не особенно успешный мужчина, верный муж и заботливый отец. Но у его семьи есть некоторые финансовые сложности, которые не дают героям спокойно жить. Все меняется, когда Дон Ха случайно обнаруживает брошенный автомобиль с огромной суммой денег. Выясняется, что они принадлежат местному наркобарону Гван Чхоль, но герой решает рискнуть и взять их себе.

Образцовая семья - трейлер
Образцовая семья
трейлер
В ролях
В ролях
Чхве Му-сон
Ким Сон-о
Ким Сон-о
Пак Хи-сун
Ким Щин-нок
Чон У
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Образцовая семья»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 августа 2022
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
12 августа 2022
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
12 августа 2022
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
12 августа 2022
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
12 августа 2022
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 августа 2022
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
12 августа 2022
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
12 августа 2022
Episode 9
Сезон 1 Серия 9
12 августа 2022
Episode 10
Сезон 1 Серия 10
12 августа 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Образцовая семья - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Малахов спешно покинул Москву по веской причине: вот чем занят ведущий
Шок для фанатов: Керем Бюрсин уезжает в Испанию, но есть подвох
Уже не щекастый подросток: как сейчас выглядит рыжая звезда «Моей прекрасной няни»
Налей и отойди: как сейчас выглядит девочка из культовой рекламы сока
«Пощады никому не будет»: ярость Волочковой стала достоянием общественности
Не только Проклова: актриса ошаршила грязной правдой о Табакове
Старушки кусают локти: как сейчас выглядит 75-летняя София Ротару
Кудрявцева ошеломила методами воспитания трехлетней дочери (видео)
Растоптала Собчак: экс-жена Богомолова взбудоражила Сеть снимком в купальнике
«Надежды все меньше»: жизнь Корчевникова превратилась в ад из-за страшной болезни
Эти 4 женщины Зодиака с радостью променяют любовь на деньги
«Занимается мошенничеством»: доведенная до ручки Макеева попрошайничает у россиян
Приложение киноафиши