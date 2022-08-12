Сериал «Образцовая семья» – это южнокорейский драматический триллер о порядочном семьянине, ввязавшемся в преступные разборки. Дон Ха – не очень молодой и не особенно успешный мужчина, верный муж и заботливый отец. Но у его семьи есть некоторые финансовые сложности, которые не дают героям спокойно жить. Все меняется, когда Дон Ха случайно обнаруживает брошенный автомобиль с огромной суммой денег. Выясняется, что они принадлежат местному наркобарону Гван Чхоль, но герой решает рискнуть и взять их себе.