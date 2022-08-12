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Постер сериала Образцовая семья
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Образцовая семья, список сезонов

A Model Family
Год выпуска 2022
Страна Южная Корея
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Netflix

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список сезонов сериала «Образцовая семья»
Образцовая семья - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 12 августа 2022
 
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