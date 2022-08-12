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Образцовая семья 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Образцовая семья
Киноафиша Сериалы Образцовая семья Сезоны Сезон 1

A Model Family
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Образцовая семья»

В 1 сезоне сериала «Образцовая семья» обычный корейский семьянин и трудяга Дон Ха страдает из-за нешуточных финансовых проблем. Он достиг полного банкротства и лишился большей части своей собственности, чем крайне недовольны его супруга и дети. Мужчина страдает из-за семейных конфликтов и мечтает, чтобы отношения с родными вновь стали прежними. Однажды Дон Ха обнаруживает недалеко от своего дома брошенный автомобиль. Внутри лежат деньги и наркотики, но кому они принадлежат, понять невозможно. Дон Ха знает, что это не приведет ни к чему хорошему, однако решает использовать этот шанс и присоединиться к наркокартелю.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Образцовая семья График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 августа 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
12 августа 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
12 августа 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
12 августа 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
12 августа 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 августа 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
12 августа 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
12 августа 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
12 августа 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
12 августа 2022
График выхода всех сериалов
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