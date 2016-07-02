В 1 сезоне сериала «Прошу поверить мне на слово» врач-хирург Александра Суворова через восемь лет выходит на свободу по УДО. Она отбывала наказание за убийство своего супруга Андрея. Выйдя на волю, героиня сталкивается со множеством трудностей. Родная дочь Мария ненавидит ее. Кроме того, Саше не удается устроиться на работу с судимостью. Не найдя выхода, она решает сойтись с милиционером Тарабриным, который давно подбивал к ней клинья. Мужчина помогает бывшей заключенной и находит для нее место уборщицы в поликлинике. В скором времени медперсонал узнает, что Александра – профессиональный врач.