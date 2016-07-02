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Прошу поверить мне на слово 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Прошу поверить мне на слово
Киноафиша Сериалы Прошу поверить мне на слово Сезоны Сезон 1

Прошу поверить мне на слово 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 июля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Прошу поверить мне на слово»

В 1 сезоне сериала «Прошу поверить мне на слово» врач-хирург Александра Суворова через восемь лет выходит на свободу по УДО. Она отбывала наказание за убийство своего супруга Андрея. Выйдя на волю, героиня сталкивается со множеством трудностей. Родная дочь Мария ненавидит ее. Кроме того, Саше не удается устроиться на работу с судимостью. Не найдя выхода, она решает сойтись с милиционером Тарабриным, который давно подбивал к ней клинья. Мужчина помогает бывшей заключенной и находит для нее место уборщицы в поликлинике. В скором времени медперсонал узнает, что Александра – профессиональный врач.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Прошу поверить мне на слово» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 июля 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 июля 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 июля 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 июля 2016
График выхода всех сериалов
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