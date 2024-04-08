Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Тетя Марта 2022 - 2024, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Тетя Марта
Киноафиша Сериалы Тетя Марта Сезоны Сезон 2

Tetya Marta 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 апреля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 17
Продолжительность сезона 6 часов 48 минут
О чем 2-й сезон сериала «Тетя Марта»

Во 2-м сезоне сериала «Тетя Марта» продолжается история тети Марты и ее сестры-близнеца по имени Юлия. Однажды, чтобы отыскать мать, которая оставила их в детском доме, девочки приняли решение поменяться местами. Отныне Юля должна взять на себя все заботы о дедушке, а также справляться со множеством трудностей, связанных с будущим опекуном Маратом. Кроме того, главной героине предстоит разбираться с соседом-актером, блогером и преподавательницей. Тем временем Марта вынуждена привыкать к суровому опекуну Юли и ее брату, который ведет себя не лучшим образом. Героинь ожидает немало трудностей на пути.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
5.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Тетя Марта График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
8 апреля 2024
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
8 апреля 2024
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
8 апреля 2024
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
8 апреля 2024
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
8 апреля 2024
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
9 апреля 2024
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
9 апреля 2024
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
9 апреля 2024
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
9 апреля 2024
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
10 апреля 2024
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
10 апреля 2024
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
10 апреля 2024
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
10 апреля 2024
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
11 апреля 2024
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
11 апреля 2024
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
11 апреля 2024
Серия 17
Сезон 2 Серия 17
11 апреля 2024
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше