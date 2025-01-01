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Постер сериала Тетя Марта
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Тетя Марта, список сезонов

Tetya Marta 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал СТС

Рейтинг сериала

0.0
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5.6 IMDb
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Список сезонов сериала «Тетя Марта»
Тетя Марта - Сезон 1 Сезон 1
17 эпизодов 3 октября 2022 - 27 октября 2022
 
Тетя Марта - Сезон 2 Сезон 2
17 эпизодов 8 апреля 2024 - 11 апреля 2024
 
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