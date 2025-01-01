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Тетя Марта
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Тетя Марта, список сезонов
Tetya Marta
16+
Год выпуска
2022
Страна
Россия
Эпизод длится
24 минуты
Телеканал
СТС
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
2
голоса
5.6
IMDb
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Список сезонов сериала «Тетя Марта»
Сезон 1
17 эпизодов
3 октября 2022 - 27 октября 2022
Сезон 2
17 эпизодов
8 апреля 2024 - 11 апреля 2024
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