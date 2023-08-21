Меню
Новости
Новости о сериале «Тетя Марта»
Новости о сериале «Тетя Марта»
В производство запущен второй сезон хитового сериала «Тетя Марта»
По сюжету, главная героиня поменяется жизнями со своей новообретенной сестрой-близнецом.
Написать
21 августа 2023 12:24
«Это было потрясающее время»: интервью с актрисой Виталией Корниенко
3 октября на телеканале СТС выходит 17-серийная комедия «Тетя Марта», в которой Виталия исполнила первую главную роль в сериале. И хотя у юной актрисы на счету уже больше 90 воплощенных персонажей, участие в этом проекте стало для нее новым опытом.
Написать
21 сентября 2022 13:45
Сериал «Тетя Марта»: сюжет и актерский состав
Шоу о недетской жизни маленькой девочки стартует на СТС в следующем месяце.
Написать
21 сентября 2022 13:43
