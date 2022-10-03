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Тетя Марта 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тетя Марта
Киноафиша Сериалы Тетя Марта Сезоны Сезон 1

Tetya Marta 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 17
Продолжительность сезона 6 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тетя Марта»

В 1 сезоне сериала «Тетя Марта» в центре событий оказывается восьмилетняя девочка, которая живет нетипичной для ее сверстниц жизнью. Дело в том, что в силу жизненных обстоятельств Марте приходится самостоятельно разбираться с множеством проблем, порой вызывающих затруднения даже у взрослого человека, и принимать непростые решения. Кроме того, на попечении юной героини находится пожилой и совершенно безумный дедушка. С утра и до вечера у Марты уйма дел: она готовит, оплачивает коммунальные счета, ухаживает за домашними животными, а в свободное время пытается учиться и выполнять домашние задания.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий сериала Тетя Марта График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 октября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 октября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 октября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 октября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
6 октября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
10 октября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
11 октября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
12 октября 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
13 октября 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
17 октября 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
18 октября 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
19 октября 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
20 октября 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
24 октября 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
25 октября 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
26 октября 2022
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
27 октября 2022
График выхода всех сериалов
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