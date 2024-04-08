Menu
Tetya Marta 2022 - 2024, season 2

Tetya Marta 16+
Title Сезон 2
Season premiere 8 April 2024
Production year 2024
Number of episodes 17
Runtime 6 hours 48 minutes
"Tetya Marta" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Тетя Марта» продолжается история тети Марты и ее сестры-близнеца по имени Юлия. Однажды, чтобы отыскать мать, которая оставила их в детском доме, девочки приняли решение поменяться местами. Отныне Юля должна взять на себя все заботы о дедушке, а также справляться со множеством трудностей, связанных с будущим опекуном Маратом. Кроме того, главной героине предстоит разбираться с соседом-актером, блогером и преподавательницей. Тем временем Марта вынуждена привыкать к суровому опекуну Юли и ее брату, который ведет себя не лучшим образом. Героинь ожидает немало трудностей на пути.

Series rating

5.9
Rate 13 votes
5.8 IMDb

Tetya Marta List of episodes

Серия 1
Season 2 Episode 1
8 April 2024
Серия 2
Season 2 Episode 2
8 April 2024
Серия 3
Season 2 Episode 3
8 April 2024
Серия 4
Season 2 Episode 4
8 April 2024
Серия 5
Season 2 Episode 5
8 April 2024
Серия 6
Season 2 Episode 6
9 April 2024
Серия 7
Season 2 Episode 7
9 April 2024
Серия 8
Season 2 Episode 8
9 April 2024
Серия 9
Season 2 Episode 9
9 April 2024
Серия 10
Season 2 Episode 10
10 April 2024
Серия 11
Season 2 Episode 11
10 April 2024
Серия 12
Season 2 Episode 12
10 April 2024
Серия 13
Season 2 Episode 13
10 April 2024
Серия 14
Season 2 Episode 14
11 April 2024
Серия 15
Season 2 Episode 15
11 April 2024
Серия 16
Season 2 Episode 16
11 April 2024
Серия 17
Season 2 Episode 17
11 April 2024
