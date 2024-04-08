Во 2-м сезоне сериала «Тетя Марта» продолжается история тети Марты и ее сестры-близнеца по имени Юлия. Однажды, чтобы отыскать мать, которая оставила их в детском доме, девочки приняли решение поменяться местами. Отныне Юля должна взять на себя все заботы о дедушке, а также справляться со множеством трудностей, связанных с будущим опекуном Маратом. Кроме того, главной героине предстоит разбираться с соседом-актером, блогером и преподавательницей. Тем временем Марта вынуждена привыкать к суровому опекуну Юли и ее брату, который ведет себя не лучшим образом. Героинь ожидает немало трудностей на пути.