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Болтун 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Болтун
Киноафиша Сериалы Болтун Сезоны Сезон 1

Big Mouth
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Болтун»

В 1 сезоне сериала «Болтун» в центре событий оказывается адвокат по имени Пак Чан Хо. Он любит поболтать, за что получил прозвище Большеротый. Однажды герой оказывается замешан в деле об убийстве. Его считают виртуозным мошенником, в связи с чем Пак Чан Хо попадает в опасную ситуацию. Между тем Го Ми Хо, супруга юриста, работает медсестрой. Это красивая и мудрая женщина, которая помогла мужу стать юристом, поддержав его материально и морально. Го Ми Хо узнает, что Пака Чан Хо подозревают в том, что он является гениальным аферистом. Она пытается сделать все, чтобы восстановить репутацию мужа.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Болтун» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
29 июля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 июля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
5 августа 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
6 августа 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
12 августа 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 августа 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
19 августа 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
20 августа 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
26 августа 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
27 августа 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
2 сентября 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
3 сентября 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
9 сентября 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
10 сентября 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
16 сентября 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
17 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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