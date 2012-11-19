Сережа Барышев выяснил, что получил в наследство дом в небольшом городке Полунино. Оля с приятельницей Надеждой и младшими детьми отправляются туда — немного отдохнуть после ответственного заказа («Солнечный ветер» одержал победу в крупном тендере) и заодно решить дела с бумагами на наследство. Соседом женщин оказался местный полицейский – Анохин, друг детства Барышева. Внезапно Оля узнает, что милый на первый взгляд Анохин постоянно бьет свою супругу Нину. Оля не может оставить это обстоятельство без внимания.