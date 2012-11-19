Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Всегда говори «всегда» 8
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Всегда говори «всегда» 8
Всегда говори «всегда» 8 (2021 - 2012) Всегда говори «всегда» 8 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Стрим-сервис Premier
Продолжительность 6 часов 45 минут
О чем сериал

Сережа Барышев выяснил, что получил в наследство дом в небольшом городке Полунино. Оля с приятельницей Надеждой и младшими детьми отправляются туда — немного отдохнуть после ответственного заказа («Солнечный ветер» одержал победу в крупном тендере) и заодно решить дела с бумагами на наследство. Соседом женщин оказался местный полицейский – Анохин, друг детства Барышева. Внезапно Оля узнает, что милый на первый взгляд Анохин постоянно бьет свою супругу Нину. Оля не может оставить это обстоятельство без внимания.

В ролях
В ролях
Мария Порошина
Мария Порошина
Ярослав Бойко
Ярослав Бойко
Татьяна Абрамова
Даниил Меркулов
Даниил Меркулов
Олег Алмазов
Олег Алмазов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Всегда говори «всегда» 8 - Сезон 1 Сезон 1
2012, 9 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Приложение киноафиши