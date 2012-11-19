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Всегда говори «всегда» 8 2021 - 2012, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Всегда говори «всегда» 8
Киноафиша Сериалы Всегда говори «всегда» 8 Сезоны Сезон 1

Всегда говори «всегда» 8 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 ноября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 9
Продолжительность сезона 6 часов 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Всегда говори «всегда» 8»

В 1 сезоне сериала «Всегда говори «всегда» 8» компания Барышевых одерживает победу в тендере. Оля рассказывает об этом Надежде, но та не очень счастлива за подругу. Она волнуется о том, что никак не может забеременеть, и сообщает об этом Оле. Барышева хочет оказать помощь подруге и связывается с Садовским, который помог ей вылечиться от онкологического заболевания. Сережа получает в наследство дом в Подмосковье от тети Тони, которая недавно ушла из жизни. Ольга с младшими детьми и Надеждой едут туда и знакомятся с местным полицейским. Вдруг Оля узнает, что в семье этого обаятельного, на первый взгляд, мужчины процветает рукоприкладство.

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Список серий 1-го сезона сериала «Всегда говори «всегда» 8» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 ноября 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 ноября 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 ноября 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 ноября 2012
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
20 ноября 2012
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
21 ноября 2012
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
21 ноября 2012
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
21 ноября 2012
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
22 ноября 2012
График выхода всех сериалов
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