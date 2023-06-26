Меню
5 причин посмотреть новый сериал «Райцентр»: очень странные дела в Вармалее
23 июня на Иви состоялась премьера всех эпизодов комедийного криминального детектива «Райцентр». Мы уже запоем посмотрели новинку и теперь рассказываем, почему и вам стоит оценить эту закрученную летнюю историю.
Написать
26 июня 2023 18:01
Кристина Асмус и Дмитрий Чеботарев пускаются во все тяжкие в трейлере сериала «Райцентр»
Комедийный триллер о встрече выпускников обрел дату премьеры.
Написать
29 мая 2023 16:33
Объявлена программа Московского международного кинофестиваля 2023
По словам организаторов мероприятия, география конкурса расширилась на 10% по сравнению с предыдущим годом.
Написать
6 апреля 2023 11:14
Появились первые кадры из комедийного сериала «РАЙцентр» во главе с Кристиной Асмус
Шоу об одноклассниках, которые собрались на юбилей окончания школы.
Написать
1 декабря 2022 13:07
Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком
Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе
Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
