Кристина Асмус и Дмитрий Чеботарев пускаются во все тяжкие в трейлере сериала «Райцентр»

Онлайн-кинотеатр «Иви» выпустил полноценный трейлер многосерийного комедийного триллера «Райцентр», главные роли в котором сыграли Кристина Асмус и Дмитрий Чеботарев. В представленном ролике оглашена официальная дата премьеры — все эпизоды сериала выйдут на видеосервисе 23 июня.

Действие разворачивается в райцентре Вармалей в наши дни. В этом месте в честь двадцатилетия окончания школы собираются бывшие одноклассники. Юбилейную встречу омрачает выловленная из пруда машина, пролежавшая на дне с самого выпускного. Внутри автомобиля — труп и необычный камень, оказывающийся метеоритом. В результате этих событий все собравшиеся становятся невольными участниками расследования, из-за чего между героями начинается раскол. В итоге каждый из героев узнает о себе и об окружающих нечто шокирующее.

Также в актерский состав вошли Карина Разумовская, Агриппина Стеклова, Игорь Грабузов, Григорий Данцигер и Иван Добронравов. Шоураннером выступила Ирина Пивоварова («Время первых»), а режиссерами — Данил Чащин и Эдуард Мошкович. Ниже приведена цитата первого:

«У Шекспира есть сонет, он звучит так: «Не поискать ли мне тропы иной, приемов новых, сочетаний странных». В процессе съемок мы пытались эту странную, неожиданную формулу найти. Когда я читал впервые сценарий, было очевидно, что у этой истории нет конкретного жанра. «Райцентр» — это и триллер, и комедия, и драма, и фантастика. Моя задача как режиссера заключалась в том, чтобы умело всё соединить и придумать уникальный язык, которым эту дерзкую историю можно было бы рассказать, чтобы зрителю было страшно и смешно одновременно. Это мой дебют в кино, о котором я мог только мечтать».

Мировая премьера «Райцентра» состоялась в конце апреля в рамках 45-го Московского Международного кинофестиваля.