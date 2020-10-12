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Возвращение 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Возвращение
Киноафиша Сериалы Возвращение Сезоны Сезон 1

Возвращение 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Возвращение»

В 1 сезоне сериала «Возвращение» на протяжении семи лет главная героиня жила в клетке с ненавистным супругом. Все эти годы она хранила в памяти человека, которого по-настоящему любила и от которого собиралась родить ребенка. Однажды она дошла до грани и совершила роковой выстрел в мужа. Ей пришлось пуститься в бега – туда, где можно начать жить с нуля, где ее не станут искать. Ноги сами приносят ее туда, где пусть и совсем ненадолго, но ей удалось почувствовать себя счастливой. Именно там женщине становится известна правда, которая повергает ее в ужас. На самом деле ребенок, которого она считала погибшим, жив...

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Список серий 1-го сезона сериала «Возвращение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 октября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 октября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 октября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 октября 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
14 октября 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
14 октября 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
15 октября 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
15 октября 2020
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
19 октября 2020
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
19 октября 2020
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
20 октября 2020
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
20 октября 2020
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
21 октября 2020
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
21 октября 2020
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
22 октября 2020
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
22 октября 2020
График выхода всех сериалов
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