В 1 сезоне сериала «Возвращение» на протяжении семи лет главная героиня жила в клетке с ненавистным супругом. Все эти годы она хранила в памяти человека, которого по-настоящему любила и от которого собиралась родить ребенка. Однажды она дошла до грани и совершила роковой выстрел в мужа. Ей пришлось пуститься в бега – туда, где можно начать жить с нуля, где ее не станут искать. Ноги сами приносят ее туда, где пусть и совсем ненадолго, но ей удалось почувствовать себя счастливой. Именно там женщине становится известна правда, которая повергает ее в ужас. На самом деле ребенок, которого она считала погибшим, жив...