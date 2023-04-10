В 1 сезоне сериала «Любовь преодолеет все» Татьяна своими силами воспитала сына Александра. После того как юношу забрали в армию, за его возлюбленной Дарьей приударил отпрыск местного криминального авторитета. А в жизни Татьяны, которая давно ни с кем не встречалась, неожиданно появились сразу двое мужчин: известный в их краях доктор Дмитрий Морозов и новый сосед – полицейский Иван Потапов. К тому же Таня решилась на ответственный шаг – оформить опеку над двумя детьми. Однако никому из ее близких невдомек, что героиня на протяжении долгих лет хранит секрет, который скоро раскроется.