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Я спрятал тебя в своем сердце 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Я спрятал тебя в своем сердце
Киноафиша Сериалы Я спрятал тебя в своем сердце Сезоны Сезон 1

Seni Kalbime Sakladım
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Я спрятал тебя в своем сердце»

В 1 сезоне сериала «Я спрятал тебя в своем сердце» главными действующими лицами являются двое молодых людей – Мерт и Зейнеп. Он – очаровательный юноша, который привык пользоваться успехом среди представительниц слабого пола. Несмотря на множество романтических связей, мужчина пока не нашел свою единственную возлюбленную. Парень родился в бедной семье, но среди его близких всегда царило взаимное уважение. Зейнеп смогла добиться успеха в бизнесе, но на личную жизнь у нее не остается времени и сил. После знакомства с Мертом жизнь Зейнеп меняется. Однако их близким такой союз пришелся не по нраву.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий сериала Я спрятал тебя в своем сердце График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
30 июня 2022
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
7 июля 2022
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
14 июля 2022
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
21 июля 2022
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
28 июля 2022
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
4 августа 2022
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
11 августа 2022
График выхода всех сериалов
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