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Каоc 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Каоc
Киноафиша Сериалы Каоc Сезоны Сезон 1

Kaos
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 августа 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Каоc»

В 1 сезоне сериала «Каоc» события разворачиваются в обычном современном мире. Втайне от простых людей в мегаполисах среди них живут древнегреческие боги. Они растеряли значительную часть своей силы и власти, а на смену огромным амбициям пришел страх перед новым временем. Великий Зевс, который когда-то возглавлял пантеон и не знал себе равных ни среди богов, ни среди людей, чувствует, что его окончательное падение не за горами. Он находит на своем лице первую за много тысяч лет морщину и решает действовать. В первую очередь он хочет отыскать остальных богов и вернуть им былое место в этом мире.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Каоc» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
29 августа 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
29 августа 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 августа 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 августа 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 августа 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 августа 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
29 августа 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
29 августа 2024
График выхода всех сериалов
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