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Степные волки 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Степные волки
Киноафиша Сериалы Степные волки Сезоны Сезон 1

Степные волки 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 24
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Степные волки»

В 1 сезоне сериала «Степные волки» разворачивается противостояние между молодым принципиальным следователем Андреем Дымовым и наследником мафиозного клана Иваном Волковым. Они схлестнутся сразу на нескольких поприщах. Андрей разыскивает исчезнувшего товарища и сослуживца Александра Нефедова. В это время на свободу выходит человек Волков по кличке Кот. Он тоже хочет знать, кто ответственен за случившееся с Нефедовым. Мать исчезнувшего уверена, что к исчезновению ее сына имеют отношение бандиты из «Степных волков». На службе Дымов встречается с подполковником Шпынько, и тот рассказывает о порядках, которые царят в их городе.

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Список серий 1-го сезона сериала «Степные волки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 июня 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 июня 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 июня 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 июня 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
29 июня 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
29 июня 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
30 июня 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
30 июня 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
4 июля 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
4 июля 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
5 июля 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
5 июля 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
6 июля 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
6 июля 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
7 июля 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
7 июля 2022
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
8 июля 2022
Сезон 18
Сезон 1 Серия 18
8 июля 2022
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
9 июля 2022
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
9 июля 2022
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
9 июля 2022
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
10 июля 2022
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
10 июля 2022
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
10 июля 2022
График выхода всех сериалов
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