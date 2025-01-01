Постеры сериала «Степные волки»

Арагорн смог, Арведуи — нет: как выбор Гондора изменил судьбу Средиземья

Атмосфера «Чукура» и масштаб «Трех курушей»: почему «Наследного принца» называют хитом сезона

В Сети выбрали лучший поцелуй из советского кино: у сцены из «Иронии судьбы» 15% голосов, а у этой – 21%!

Отличные варианты на вечер после «Долгой прогулки»: 5 мини-сериалов Майка Флэнагана, которые не отпустят вас еще долго

«Москва слезам не верит» была триумфатором 1979-го: вспоминаем, какие шедевры Меньшов затмил своей «нетленкой»

В новый сериал по «Гарри Поттеру» обязана войти эта сцена из «Философского камня» — раскрывает важную информацию о сразу двух главных персонажах

Только свистни — он появится: почему Черный Плащ одет в фиолетовое — проясняет оригинальное название

Больше драконов и меньше ненужной болтовни: 5 главных ошибок в «Доме дракона», которые, по мнению фанатов, должен исправить третий сезон

$1 000 000 000 на горизонте: «Ведьмак» от Netflix уже стоит дороже «Игры престолов» — 4 сезон побил рекорд франшизы еще до премьеры

«Ночь пройдет — наступит утро ясное»: о какой реальной трагедии любимая песня из «Бременских музыкантов»