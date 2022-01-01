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Киноафиша Сериалы Гламурный
Гламурный ( - …) Glamorous
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Главный герой мексикано-американского сериала «Гламурный» – парень по имени Марко Мехиа. Он живет скучной и однообразной жизнью и не чувствует себя счастливым среди обычных сверстников. Но его судьба переворачивается, когда ему удается устроиться на работу своей мечты. Легендарная визажистка и влиятельная основательница бьюти-бренда Мэдолин Аддисон принимает его на должность своего ассистента. Теперь Марко должен соответствовать компании, в которой он работает, и погрузиться в мир моды и гламура.

В ролях Персонажи
В ролях
В ролях
Ким Кэттролл
Ким Кэттролл
Бен Дж. Пирс
Бен Дж. Пирс
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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