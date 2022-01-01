Главный герой мексикано-американского сериала «Гламурный» – парень по имени Марко Мехиа. Он живет скучной и однообразной жизнью и не чувствует себя счастливым среди обычных сверстников. Но его судьба переворачивается, когда ему удается устроиться на работу своей мечты. Легендарная визажистка и влиятельная основательница бьюти-бренда Мэдолин Аддисон принимает его на должность своего ассистента. Теперь Марко должен соответствовать компании, в которой он работает, и погрузиться в мир моды и гламура.