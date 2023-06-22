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Гламур 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Гламур
Киноафиша Сериалы Гламур Сезоны Сезон 1

Glamorous 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Гламур»

В 1 сезоне сериала «Гламурный» в центре сюжета находится простой мексиканский паренек по имени Марко Мехиа. В Америку он перебрался вместе со своей традиционной и религиозной семьей, которая не одобряет его взгляды и стремления. Однако с юности Марко чувствовал интерес к высокой моде и сфере красоты. Его кумиром стала влиятельная основательница бьюти-бренда, известнейший в стране стилист и визажист Мэдолин Аддисон. Однажды герой получает возможность прикоснуться к своей мечте. Он устраивается на должность ассистента к самой Мэдолин и с головой погружается в мир гламура, красоты и стиля.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Гламур» График выхода всех сериалов
Сезон 1
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Сезон 1 Серия 1
22 июня 2023
Секретное место проведения Secret Location
Сезон 1 Серия 2
22 июня 2023
Вернитесь в очередь Back of the Line
Сезон 1 Серия 3
22 июня 2023
Только наличные Cash Only
Сезон 1 Серия 4
22 июня 2023
Вы не проходите I Cannot Accommodate You
Сезон 1 Серия 5
22 июня 2023
Мест нет We Are at Capacity
Сезон 1 Серия 6
22 июня 2023
Мне всё равно, кого вы знаете I Don't Care Who You Know
Сезон 1 Серия 7
22 июня 2023
Вы есть в списке? Are You on the List?
Сезон 1 Серия 8
22 июня 2023
Пройти это Come Thru
Сезон 1 Серия 9
22 июня 2023
Подсказки девушкам Tip the Girls
Сезон 1 Серия 10
22 июня 2023
График выхода всех сериалов
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