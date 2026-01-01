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Гламур
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Места съёмок
Основные места съемок сериала Гламур
Торонто, Онтарио, Канада
Онтарио, Канада
Даты съемок сериала Гламур
11 июля 2022 - 8 ноября 2022
Кладу в холодильник губку для посуды — и радости нет предела: эффект заметен уже на следующее утро
Вот зачем перед сном солю слив в кухонной раковине: подсказал сантехник – сама не верила, но работает
Ржавую полоску в унитазе убрала без дорогой химии: помогли два продукта с кухни
Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам
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