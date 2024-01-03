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Настоящая любовь 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Настоящая любовь
Киноафиша Сериалы Настоящая любовь Сезоны Сезон 1

Truelove
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Настоящая любовь»

В 1 сезоне сериала Truelove Фил когда-то возглавлял полицейское управление, а сейчас проводит долгие бесцельные дни на пенсии. Кен, экс-ветеран спецназа, теперь в разводе. Когда-то они были подростками, влюбленными друг в друга. Несмотря на то что жизнь героев прошла порознь, они пронесли чувства друг к другу сквозь года. Встретившись на похоронах общего знакомого, Фил и Кен вместе с бандой старых друзей предались ностальгическим воспоминаниям. Вместе с друзьями они начали обсуждать, какой в их предоставлении является «идеальная» смерть. Герои даже не догадываются, что вскоре их фантазии воплотятся в шокирующую реальность.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Настоящая любовь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
3 января 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
4 января 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 января 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
11 января 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
17 января 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
18 января 2024
График выхода всех сериалов
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