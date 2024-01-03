В 1 сезоне сериала Truelove Фил когда-то возглавлял полицейское управление, а сейчас проводит долгие бесцельные дни на пенсии. Кен, экс-ветеран спецназа, теперь в разводе. Когда-то они были подростками, влюбленными друг в друга. Несмотря на то что жизнь героев прошла порознь, они пронесли чувства друг к другу сквозь года. Встретившись на похоронах общего знакомого, Фил и Кен вместе с бандой старых друзей предались ностальгическим воспоминаниям. Вместе с друзьями они начали обсуждать, какой в их предоставлении является «идеальная» смерть. Герои даже не догадываются, что вскоре их фантазии воплотятся в шокирующую реальность.