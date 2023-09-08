Курт Рассел узнает страшные тайны о Годзилле в трейлере сериала «Монарх»: Наследие монстров»

Потоковый сервис Apple TV+ представил дебютный трейлер масштабного сериала «Монарх: Наследие монстров», который является частью киновселенной MonsterVerse. В представленном ролике показаны главные действующие лица, а также сам Годзилла. Вместе с этим объявлена официальная дата премьеры — многосерийная фантастическая драма стартует 17 ноября. Эпизоды будут выходить еженедельно вплоть до 12 января 2024 года.

Сериал представляет собой драматическую сагу, повествующую о трех поколениях людей, тесно связанных с засекреченной правительственной организацией «Монарх». Часть событий развернется в 1950-х годах, тогда как остальное действие развернется в современности спустя некоторое время после разрушительного столкновения Короля монстров и Титанов в Сан-Франциско. В центре повествования — братья и сестры, следующие по стопам своего отца в надежде раскрыть связь семьи с тайным криптозоологическим агентством. Найденные подсказки приводят персонажей к армейскому офицеру Ли Шоу — ключевому герою. Его в разном возрасте сыграли Курт Рассел и Уайатт Рассел, являющиеся отцом и сыном.

В основной актерский состав также вошли Анна Саваи, Кирси Клемонс, Джо Типпетт, Рен Ватабе, Андерс Холм, Элиза Ласовски и Джон Гудман в роли геолога Билла Ранда из блокбастера «Конг: Остров черепа». Режиссером двух первых серий выступил Мэтт Шекман — постановщик мини-сериала Marvel «Ванда/Вижн» и предстоящего перезапуска «Фантастической четверки». Он же является исполнительным продюсером вместе с шоураннером Крисом Блэком («Разделение») и сценаристом Мэттом Фрэкшном («Демоны Да Винчи»). Остальные эпизоды поставили Майрзи Алмас («Песочный человек»), Энди Годдард («Видоизмененный углерод»), Хироми Камата («Сёгун») и Джулиан Холмс («Пацаны»). Производством занимается студия Legendary.

Киносерия сейчас состоит из пяти взаимосвязанных фильмов: «Годзилла» (2014), «Конг: Остров черепа» (2017), «Годзилла 2: Король монстров» (2019), «Годзилла против Конга» (2021) и «Годзилла и Конг: Новая империя» (2024).