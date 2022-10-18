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Кто-нибудь, покормите Фила 2018, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Кто-нибудь, покормите Фила
Киноафиша Сериалы Кто-нибудь, покормите Фила Сезоны Сезон 6

Somebody Feed Phil 18+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 18 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Кто-нибудь, покормите Фила»

В 6 сезоне сериала «Кто-нибудь, покормите Фила» продолжается история о том, как Фил Розенталь путешествует по миру, знакомится с разными уголками земного шара и пробует местную кухню. Он уже побывал в Бангкоке, Лиссабоне, Мехико и других городах. Впереди главного героя ожидает еще множество гастрономических и культурных открытий. Напомним, в предыдущих сезонах Фил отведал немало аппетитных блюд. Он пробовал перанаканскую еду, за которую можно отдать душу дьяволу, восхищался потрясающей архитектурой Перу, наслаждался южными пейзажами, пробовал ребрышки, жареных омаров, горячих тамале и стейки.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий сериала Кто-нибудь, покормите Фила График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Филадельфия Philadelphia
Сезон 6 Серия 1
18 октября 2022
Хорватия Croatia
Сезон 6 Серия 2
18 октября 2022
Остин Austin
Сезон 6 Серия 3
18 октября 2022
Сантьяго Santiago
Сезон 6 Серия 4
18 октября 2022
Нашвилл Nashville
Сезон 6 Серия 5
18 октября 2022
Посвящение Хелен и Максу Tribute to Helen and Max
Сезон 6 Серия 6
18 октября 2022
График выхода всех сериалов
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