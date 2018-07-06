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Кто-нибудь, покормите Фила 2018, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Кто-нибудь, покормите Фила
Киноафиша Сериалы Кто-нибудь, покормите Фила Сезоны Сезон 2

Somebody Feed Phil 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 июля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Кто-нибудь, покормите Фила»

Во 2 сезоне сериала «Кто-нибудь покормите Фила» вкусные приключения Фила Розенталя продолжаются. Следующим пунктом назначения путешественника становится Венеция. В итальянском городе Фил пробует изумительную отбивную из свинины, плавает на гондоле, обедает со знаменитым шеф-поваром и наслаждается мороженым, сыром и бальзамическим уксусом. В следующее место Фил отправляется вместе со своей супругой Моникой. Он собирается проследить свои ирландские корни, а также полакомиться морскими водорослями, попробовать себя в роли пчеловода и научиться разливать и правильно пить Гиннесс.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий сериала Кто-нибудь, покормите Фила График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Венеция Venice
Сезон 2 Серия 1
6 июля 2018
Дублин Dublin
Сезон 2 Серия 2
6 июля 2018
Буэнос-Айрес Buenos Aires
Сезон 2 Серия 3
6 июля 2018
Копенгаген Copenhagen
Сезон 2 Серия 4
6 июля 2018
Кейптаун Cape Town
Сезон 2 Серия 5
6 июля 2018
Нью-Йорк New York City
Сезон 2 Серия 6
6 июля 2018
График выхода всех сериалов
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