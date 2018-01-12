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Кто-нибудь, покормите Фила 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кто-нибудь, покормите Фила
Киноафиша Сериалы Кто-нибудь, покормите Фила Сезоны Сезон 1

Somebody Feed Phil 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 января 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кто-нибудь, покормите Фила»

В 1 сезоне сериала «Кто-нибудь покормите Фила» Фил отправляется в путешествие в Бангкок. Он выдвигается к плавучему рынку на лодке, где пробует на вкус лучшую в мире уличную еду в китайском квартале и изучает дегустационное меню из 25 блюд с футуристическим уклоном. Следующим пунктом назначения неуемного продюсера становится Сайгон. Фил встает на рассвете, собирает стебли лотоса и готовит вьетнамский кофе по классическому рецепту. А в шумном Тель-Авиве Фил воссоединяется с давними приятелями, посещает магазин хумуса в стиле синагоги и встречает необыкновенную «принцессу супа».

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий сериала Кто-нибудь, покормите Фила График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Бангкок Bangkok
Сезон 1 Серия 1
12 января 2018
Сайгон Saigon
Сезон 1 Серия 2
12 января 2018
Тель-Авив Tel Aviv
Сезон 1 Серия 3
12 января 2018
Лиссабон Lisbon
Сезон 1 Серия 4
12 января 2018
Новый Орлеан New Orleans
Сезон 1 Серия 5
12 января 2018
Мехико Mexico City
Сезон 1 Серия 6
12 января 2018
График выхода всех сериалов
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